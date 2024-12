IA et création : que fait ARTE ? Communiqué commun suite à l'annonce par Arte de la diffusion de mini-fictions élaborées avec des outils d'IA.

Nous avons appris le 21 novembre par voie de presse qu’ARTE diffuserait à partir du 16 décembre dix mini-fictions élaborées par des outils d’intelligence artificielle (IA) sur arte.tv, YouTube et les chaînes sociales d’ARTE.

Les scénaristes, graphistes, réalisatrices et réalisateurs que nous représentons sont nombreux à utiliser depuis un certain temps l’IA. C’est le cas notamment pour les effets spéciaux et le travail sur l’image et le son, mais l’IA devient aussi désormais une réalité dans l’aide à l’écriture des scénarios et dans la réalisation, qu’il faut appréhender sans craintes et sans fantasmes.

L’utilisation de l’IA dans la création audiovisuelle et cinématographique soulève des enjeux très concrets et essentiels pour les auteurs : rémunération pour l’utilisation de leurs œuvres, respect de leur droit moral, impact sur l’emploi artistique, avenir de la création humaine…

Ces questions imposent des réflexions collectives, non pour interdire le recours à l’IA dans la création mais pour en assurer une utilisation à la fois éthique et respectueuse du droit d’auteur, soucieuse de l’avenir de la création humaine et préservant l’emploi et la présence des auteurs et des autrices.

Nos organisations restent donc vigilantes à ce que l’IA demeure un outil au service des créateurs, de la diversité de la création et d’un regard indépendant et humain sur le monde.

En faisant le choix de produire et diffuser une série de mini-fictions fabriquées avec des outils d’IA sans préciser la part réservée à la création humaine et au point de vue des créateurs, ARTE envoie un message qui créé émoi et inquiétude chez beaucoup d’autrices et d’auteurs.

Nous ne voudrions pas qu’ARTE, souvent engagée dans la défense, la promotion et la valorisation de la création, porte demain une responsabilité dans l’effacement du travail créatif des scénaristes, des graphistes, des réalisatrices et des réalisateurs et la dévalorisation de leurs compétences.

Ses missions de service public doivent au contraire la conduire à concilier le nécessaire développement de l’innovation et du numérique avec un engagement artistique exigeant, le respect du droit des auteurs et le souci de préserver l’emploi artistique et créatif. Ce sont des objectifs parfaitement compatibles.

Aussi, nous demandons à ARTE une clarification urgente et des engagements clairs en faveur d’une utilisation éthique de l’IA dans la création audiovisuelle et cinématographique qui ne sacrifie pas le travail et les compétences des auteurs et autrices de cinéma, de fiction et d’animation.

